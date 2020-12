Ellern

Eine Personalie beim TuS Ellern hatte sich in den vergangenen Wochen etwas angedeutet, die andere fällt aber durchaus in die Kategorie Überraschung. Denn das aktuelle Schlusslicht der Fußball-Kreisliga A Hunsrück/Mosel hat ein Trainerduo für die kommende Saison, wann immer die durch die Corona-Pandemie beginnt, verpflichtet: Trainer wird der ehemalige Profi Gernot Ruof, der in Rheinböllen wohnt. Sein spielender Co-Trainer wird der gebürtige Ellerner Jan Wächter, der seinen Pass sowieso schon wieder beim TuS hatte nach seiner Zeit an einer Fußballschule in Thüringen.