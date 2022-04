Nur eines von zwei angesetzten Nachholspielen fand unter der Woche in der Fußball-Kreisliga A Hunsrück/Mosel statt. Das Derby zwischen Bremm und Cochem II musste kurzfristig wegen mehrerer Coronafällen in den Reihen der Gastgeber abgesagt werden. In Kirchberg wurde allerdings gespielt, der Fünfte besiegte hier den Zehnten.