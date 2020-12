Morshausen

Auch wenn sportlich bei den Vereinen in der Fußball-Kreisliga A Hunsrück/Mosel derzeit wenig läuft, gibt es zumindest eine beziehungsweise zwei Personalien zu vermelden: Keven Zimmermann und Philipp Flaßhaar leiten auch im kommenden Jahr die Geschicke bei der SG Morshausen/Beulich/Gondershausen. Zimmermann geht damit in sein achte, Flaßhaar in seine vierte Saison.