Die Mehrheit ist für einen Abbruch, aber es gibt auch Stimmen dagegen

Wann wird wieder Fußball auf Amateurebene im Rheinland gespielt? Eine Frage, die am Ende die Politik mit ihren Corona-Verordnungen beantworten wird. Eine Sache ist allerdings klar: Je länger der Lockdown und die Einschränkungen für den Sport andauern, desto unwahrscheinlicher wird eine Saisonwertung in den Fußballligen im Rheinland von der Rheinlandliga bis runter in die C-Klasse. Momentan ist der Spielbetrieb bis zum 27. Februar ausgesetzt – Verlängerung sehr wahrscheinlich in den nächsten Tagen.