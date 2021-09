Beim ersten Mal war es das Kreispokalfinale, beim zweitem Mal Spielermangel beim Gast – doch im dritten Anlauf soll die Partie zwischen der SG Bremm und der SG Dickenschied/Gemünden in der Fußball-Kreisliga A Hunsrück/Mosel stattfinden. Anstoß ist am Mittwoch (20 Uhr) in Bremm.