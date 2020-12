Simmern/Cochem

Die erste Corona-Absage in der Fußball-Kreisliga A Hunsrück/Mosel ist da: Die Partie der SG Biebertal/Unterkülztal beim TSV Emmelshausen II, die am Freitag hätte stattfinden sollen, muss ausfallen, da in Biebertaler Spieler Kontakt mit einer Covid-19-infizierten Person hatte. Da er einen Tag nach diesem Kontakt am Training teilnahm, hatte er logischerweise auch Kontakt zu seinen Mitspielern. Der Spieler befindet sich zurzeit auf Anordnung des Gesundheitsamtes in Quarantäne. Bis zu dem Zeitpunkt eines negativen Testergebnisses dürfen keine Spiele der SG Biebertal ausgetragen werden, heißt es in der Spielabsage von Kreissachbearbeiter Karl Scheid.