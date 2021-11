Aller guten Dinge sind drei? Im Fall der SG Bremm und der SSG Lutzerath wird es ganz sicher so sein: Im dritten Anlauf wird die Partie in der Fußball-Kreisliga A Hunsrück/Mosel am Mittwochabend (20 Uhr) aller Voraussicht nach auf dem Bremmer Rasen stattfinden.