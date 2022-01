Er soll ab April den Angriff des SSV Boppard verstärken: Fatos Xhaferi ist im Winter von seinem Heimatverein, dem Koblenzer A-Ligisten SG Spay/Rhens/Waldesch, in den Nachbarklub und damit auch in einen anderen Fußballkreis gewechselt. Wir sprachen mit dem 28-jährigen Torjäger (16 Treffer in der Hinrunde) über die Gründe und seine Ziele.