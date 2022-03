Boppard und Emmelshausen II mit tollem Auftakt, Derby abgesagt

Eigentlich sollte der Jahresauftakt in der Fußball-Kreisliga A Hunsrück/Mosel mit drei Partien über die Bühne gehen. Aber nur zwei Spiele wurden angepfiffen, das Derby zwischen der SG Laudert und der SG Niederburg musste kurzfristig abgesagt werden wegen einiger Corona-Fälle bei Laudert. Der Tabellenführer TSV Emmelshausen II baute durch das 3:0 gegen den Achten Bremm seinen Vorsprung auf Niederburg so auf acht Punkte (bei einem Spiel mehr) aus. Der Zehnte Oppenhausen verlor das Derby in Nörtershausen gegen den Fünften Boppard klar mit 1:4.