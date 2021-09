Boppard hat TSV-Reserve zuletzt in der A-Klasse geschlagen – am Sonntag wieder?

Der sechste Spieltag der Fußball-Kreisliga A Hunsrück/Mosel beginnt am Freitagabend um 19.30 Uhr und endet am Sonntag mit drei Spielen um 14.45 Uhr – unter anderem dem Derby zwischen Spitzenreiter TSV Emmelshausen II und dem Dritten SSV Boppard. Diese Konstellation ist übrigens eine sehr interessante: Denn die TSV-Reserve hat saisonübergreifend 13 Spiele gewonnen, wobei die Partien aus der vergangenen Spielzeit grundsätzlich ja annulliert wurden. Dennoch: Die letzte Liga-Partie, die Emmelshausen II verlor, fand am 29. November 2019 statt – es war ein 2:3 in Boppard.