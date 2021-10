Der TSV Emmelshausen II hat seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A Hunsrück/Mosel ausgebaut, das Duell mit Biebertal ging mit 5:0 klar an die Oberliga-Reserve, die nun sieben Punkte Vorsprung auf Niederburg hat (2:2 in Bremm).