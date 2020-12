Neuerkirch

Gut gespielt und doch verloren. So lautete das Fazit von Michael Kroll, Trainer der Spvgg Cochem II, nach der 1:2-Niederlage bei der SG Biebertal/Unterkülztal auf dem Hartplatz in Neuerkirch im Nachholspiel der Fußball-Kreisliga A Hunsrück/Mosel. „Wir haben die zwei Gegentore bis zur Pause nach zwei Eckbällen bekommen. Da haben wir wirklich im Kollektiv geschlafen“, so Kroll.