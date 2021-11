Die Vorschau auf den 15. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Hunsrück/Mosel, der am Samstag (17 Uhr) mit dem Spitzenspiel Morshausen (4.) gegen Biebertal (3.) in Gondershausen eröffnet wird. Alle anderen sechs Paarungen finden am Sonntag statt.