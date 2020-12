Cochem/Simmern

Noch müssen sich die Spvgg Cochem II und die SG Auderath/Alflen gedulden: Am 20. Juni wird die Beschwerde der beiden Klubs vom Präsidium des Fußballverbands Rheinland verhandelt. Zur Erinnerung: Cochems Reserve und Auderath hatten „Härtefall-Anträge“ gestellt. Cochem wollte als Zweiter bei Abbruch der B Nord hinter Hausbay II (Aufstiegsverzicht) als Nachrücker in die A-Klasse hoch. Auderath wurde Zweiter in der C Nord hinter Aufsteiger Uhler/Kastellaun, hatte aber eine Partie und drei Punkte weniger, weil der Schiedsrichter nicht erschienen war. Beide Anträge wurden abgelehnt, beide Klubs legten fristgerecht Beschwerde ein und gehen nun vor das FVR-Präsidium mit ihren Anliegen.