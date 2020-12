Simmern

Im Kreis Hunsrück/Mosel rollt ab dem 9. August wieder in Pflichtspielen der Ball. Ab dem Datum werden die alten Pokalrunden im Kreispokal 1 und 2 zu Ende gespielt. Das Halbfinale findet am 16. August statt, die Endspiele am 23. August in Karbach. Entgegen der ersten Ankündigung nach der entscheidenden Lockerung von Dienstag wurden die Partien um eine Woche nach vorne gezogen, weil die erste Rheinlandpokalrunde der neuen Saison für den 30. August terminiert wurde. Der Meisterschaftsstart von der Oberliga abwärts bis in die C-Klasse soll am 5./6. September erfolgen.