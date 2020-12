Simmern/Cochem

Nur fünf Spiele finden am Wochenende in der Fußball-Kreisliga A Hunsrück/ Mosel statt. Die Partien zwischen Niederburg und Vorderhunsrück sowie zwischen Biebertal und Cochem II fallen Corona zum Opfer. Weil Biebertal unter der Woche wegen eines Spielers, der Kontakt zu einem Corona-Positiven hatte, bislang nicht wieder trainieren durfte, hat Cochem dem Biebertaler Antrag auf Spielverlegung zugestimmt; die Partie wird am Mittwoch (21. Oktober) nachgeholt.