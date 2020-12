A-Klasse: Unzenberg von Sehn-Henns Wechsel enttäuscht

Simmern/Cochem

In der vergangenen Wochen habe wir in der Fußball-Kreisliga A Hunsrück/Mosel einige Personalien – wie zum Beispiel der Trainerwechsel von Uli Feldheiser von Nörtershausen nach Biebertal oder Jan Braun als neuem Übungsleiter in Bremm. Im Zuge dessen wurden auch die ersten Spielerpersonalien bei den erwähnten Klubs bekannt gegeben. Hier unser Blick auf die Personalien bei den anderen Klubs aus dem Kreis-Oberhaus. Nicht mehr dabei in der Aufzählung sind der SV Masburg, der als souveräner Tabellenführer bei Abbruch kommende Runde in der Bezirksliga Mitte spielen wird und der TuS Ellern, der abgeschlagen Letzter war und freiwillig zurück in die B-Klasse geht. Von dort kommt die SG Laudert als Aufsteiger dazu.