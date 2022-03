Nur zwei der eigentlich geplanten drei Nachholspiele in der Fußball-Kreisliga A Hunsrück/Mosel haben am Wochenende stattgefunden. Das Derby zwischen der Kirchberger Reserve und der SG Unzenberg/Sargenroth/Mengerschied musste erneut verschoben werden – dieses Mal vonseiten der Gastgeber, die zu viele Coronafälle in ihren Reihen hatten.