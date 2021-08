Zum Auftakt in die Saison der Fußball-Kreisliga A Hunsrück/Mosel finden nur fünf der sieben Partien statt. Das liegt daran, dass sich die SG Morshausen und die SG Dickenschied/Gemünden im am heutigen Samstag stattfindenden „alten“ Kreispokalfinale gegenüberstehen. Die Paarungen Morshausen gegen SG Laudert sowie SG Bremm gegen Dickenschied werden deshalb an einem späteren Zeitpunkt stattfinden.