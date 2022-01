Was hat sich in der Fußball-Kreisliga A Hunsrück/Mosel in der Winterpause getan? Was tut sich vielleicht noch? Wir liefern einen Überblick über das Wechselgeschehen, aber auch andere Personalien. Offiziell starten wird die A-Klasse am 20. März, vorher stehen aber schon fünf Nachholspiele an.