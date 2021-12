Nur vier von sieben Partien finden nach aktuellem Stand am Wochenende in der Fußball-Kreisliga A Hunsrück/Mosel statt. Die anderen drei Begegnungen wurden verlegt. Laudert gegen Niederburg soll noch in diesem Jahr stattfinden (12. Dezember), Cochem II gegen Unzenberg an Ostern 2022 und für Biebertals Spiel gegen Boppard gibt es noch keinen neuen Termin.