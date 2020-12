Simmern/Cochem

Fünf Spiele fanden am siebten Spieltag der Fußball-Kreisliga A Hunsrück/Mosel statt: Wegen Corona hatten die sich noch in Quarantäne befindenden Niederburger Pause gegen Vorderhunsrück, die Partie Biebertal gegen Cochem II findet am Mittwoch (19.30 Uhr) in Neuerkirch statt.