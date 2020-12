Koblenz

Mit in die Luft gestreckten Armen und in gebührendem Abstand kommen die drei ganz in schwarz-blau gekleideten Läufer die Rheinpromenade entlang, genießen die letzten Meter bis zum Ziel, dem Deutschen Eck in Koblenz. David Buschbaum, Erkan Eroglu und Mateusz Obrebski haben gemeinsam mit ihrem Trainer Marc Thiele, der auf dem Fahrrad unterwegs war, die Schlussetappe eines insgesamt 72,5 Kilometer langen Staffel-Spendenlaufs zurückgelegt, der die gesamte Mannschaft des Fußball-A-Ligisten SG Niederburg/Biebernheim/ Damscheid von Argenthal nach Koblenz geführt hat.