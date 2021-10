Fünfter Sieg in den vergangenen sechs Partien – die SG Mont Royal Kröv/Reil/Pünderich/Burg/Enkirch ist so etwas wie die Mannschaft der Stunde in der Fußball-Bezirksliga West: Am elften Spieltag schlugen die Mont Royaler vor 150 Zuschauern in Enkirch die SG Baustert klar mit 4:0 (1:0). Mit nunmehr 18 Punkten verbesserten sich die Moselaner auf Tabellenrang acht in der 18-köpfigen Bezirksliga West.