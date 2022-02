Furioser Jahresauftakt in der Fußball-Bezirksliga West – passend zur Wetterlage: Am Samstag um 18 Uhr begrüßt der Tabellenvierte SG Mont Royal Kröv/Reil/Pünderich/Burg/Enkirch (16 Spiele, 33 Punkte) auf dem Kunstrasen in Reil den Tabellenzweiten FSG Ehrang (15 Spiele, 39 Punkte). „Ich hoffe, das Spiel findet unter regulären Bedingungen statt, und es wird keine Windlotterie“, sagt Mont Royals Trainer Karl-Heinz Gräfen.