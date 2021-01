Reil

Abwarten in der Bezirksliga West: Auch die Fußballer der SG Mont Royal Reil/Kröv/Enkirch/ Pünderich/Burg müssen die Füße noch stillhalten. Wann das Leder nach der Corona-Zwangpause wieder rollt, steht in den Sternen. In der Winterpause wird es bei den Moselanern keine personellen Veränderungen geben.