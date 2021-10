Die SG Mont Royal Kröv/Reil/Enkirch/Pünderich/Burg hat ihre Bilanz in der Fußball-Bezirksliga West mit dem dritten Dreier in Folge ausgeglichen: Nach acht Spielen stehen nun vier Siege und vier Niederlagen zu Buche. Die Punkte zehn bis zwölf gab es für den Tabellenzehnten im Heimspiel vor stolzen 350 Zuschauern in Enkirch gegen den Tabellenvierten TuS Mosella Schweich. Mont Royal gewann durch ein Tor von Luca Gesser in der 57. Minute mit 1:0.