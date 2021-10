In der 18 Mannschaften umfassenden Fußball-Bezirksliga West haben alle bisher mindestens einmal gewonnen – bis auf den SV Speicher. Gibt es im zehnten Spiel für den SVS endlich den ersten Dreier? „Leidtragender“ wäre die SG Mont Royal Kröv/Reil/Pünderich/Burg/Enkirch, die am Mittwoch um 19.30 Uhr im Nachholspiel in Speicher zu Gast ist.