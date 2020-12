Kröv

Schöne Aussichten für den Tabellendritten SG Mont Royal Kröv/Reil/Pünderich/Burg/Enkirch: Mit einem Heimsieg am Sonntag (14.30 Uhr) in Kröv gegen die SG Ralingen würde sich der Aufsteiger endgültig in der Spitzengruppe der Fußball-Bezirksliga West festsetzen. Es wäre die perfekte Werbung für das dann folgende Auswärtsspiel beim Tabellenführer Rot-Weiß Wittlich.