Reil

Mit einem deutlichen 5:2-Heimsieg in Reil über die SG Rascheid feierte die SG Mont Royal Reil/Kröv/Enkirch/Pünderich/Burg ein mehr als gelungenes Debüt in der Fußball-Bezirksliga West. Spielertrainer Fatih Sözen zeigte sich sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Wir sind sehr gut in der neuen Liga angekommen. Ich habe nach dem frühen 0:1 kurz gedacht, dass wir einknicken, aber die Jungs haben noch mal eine Schippe draufgepackt und über 90 Minuten Gas gegeben und super gepresst. Der Sieg ist am Ende auch in der Höhe so in Ordnung.“