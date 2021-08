Es ist erst der dritte Spieltag in der Fußball-Bezirksliga West, aber die SG Mont Royal Kröv/Reil/Pünderich/Burg/Enkirch hat bereits den zweiten Meisterschaftskandidaten vor der Brust: Nach dem 1:3 am vergangenen Sonntag bei der FSG Ehrang empfängt Mont Royal an diesem Sonntag um 14.30 Uhr in Kröv die SG Saartal Schoden.