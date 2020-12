Reil

Am neunten Spieltag der Fußball-Bezirksliga West will die SG Mont Royal Reil/Enkirch/Kröv/Pünderich/Burg im Heimspiel gegen die SG Wallenborn in die Erfolgsspur zurückkehren. Anstoß der Partie ist am heutigen Samstag um 18.30 Uhr auf dem Kunstrasen in Reil. Aufgrund der Allgemeinverfügung im Landkreis Bernkastel-Wittlich (die Corona-Ampel steht auf rot) sind nur maximal 100 Zuschauer erlaubt.