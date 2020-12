Archivierter Artikel vom 08.09.2020, 16:46 Uhr

Mont Royal: Vier fehlen, aber Burak Sözen ist wieder dabei In der Bezirksliga West gastiert die SG Mont Royal Reil/Enkirch/Kröv am Mittwoch um 19.30 Uhr bei der SG Daleiden. Aufsteiger Mont Royal hat sich durch das deutliche 5:2 über die SG Rascheid direkt an die Tabellenspitze gesetzt. Mont Royals Spielertrainer Fatih Sözen will sich mit seiner Elf auch am zweiten Spieltag beweisen.