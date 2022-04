Die SG Mont Royal Reil/Kröv hat in der Fußball-Bezirksliga West zwar versucht, den Personalproblemen zu trotzen und das beim 1:4 (0:1) beim TuS Mosella Schweich eine Hälfte lang auch gut gemacht, am Ende stand ab er ein verdienter Sieg der fast in Bestbesetzung angetretenen Gastgeber gegen einen gebeutelten Gegner um Trainer Karl-Heinz Gräfen.