Für Karl-Heinz Gräfen, den Trainer der SG Mont Royal Reil/Kröv in der Fußball-Bezirksliga West, waren die beiden Partien bei der SG Badem und am Samstag daheim gegen den SV Speicher zwei extrem wichtige Spiele. Das erste von beiden hat die SG verloren, auf der Kyllburger Asche hieß es am Ende 4:3 (1:1) für die Gastgeber um Trainer Michael Mayer-Nosbüsch.