Die SG Mont Royal Kröv/Reil/Pünderich/Burg/Enkirch ist auch in dieser Saison in der Fußball-Bezirksliga West ein unangenehmer Gegner: Das musste auch der fast makellose Spitzenreiter Rot-Weiss Wittlich am zehnten Spieltag erfahren. Dennoch gewannen die Wittlicher um Trainer Frank Meeth zum neunten Mal in dieser Runde – und zwar knapp mit 2:1 (2:1) gegen Mont Royal.