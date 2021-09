Dritte Niederlage in Folge in der Fußball-Bezirksliga West für die SG Mont Royal Kröv/Reil/Pünderich/Burg/Enkirch: Vor 250 Zuschauern in Kröv unterlag die Elf von Karl-Heinz Gräfen der SG Geisfeld/Rascheid mit 1:3 (0:1).