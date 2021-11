Sieg an Sieg reiht die SG Mont Royal Kröv/Reil/Pünderich/ Burg/Enkirch in der Fußball-Bezirksliga West: Das 4:3 (1:2) gegen Tabellennachbar SG Ruwertal war der siebte Dreier in Serie. Mann des Tages in Reil war Mont Royals Knipser Stefan Caspari.