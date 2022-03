Reil Mont Royal: Spiel in Geisfeld ausgefallen Absage in der Fußball-Bezirksliga West: Die Begegnung der SG Geisfeld/Rascheid gegen die SG Mont Royal Kröv/Reil/Pünderich/Burg/Enkirch wurde kurzfristig verlegt auf den Mittwoch, 23. März, 20 Uhr.

Der Grund für den Ausfall liefert Mont Royals Trainer Karl-Heinz Gräfen: „Die Geisfelder haben einige Corona-Fälle, deshalb der Spielleiter die Partie auf den 23. März verlegt.“ Weiter geht es für die Moselaner bereits am Mittwoch um 19.30 Uhr, dann steht das Derby in Wittlich beim Abstiegskandidaten SV Lüxem an.