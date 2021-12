Plus Reil

Mont Royal: Spiel abgesetzt, Kreuzbandriss bei Alex Klein

Auch die Auswärtspartie des Tabellenvierten SG Mont Royal Kröv/Reil/Pünderich/Burg/Enkirch in der Fußball-Bezirksliga West beim Elften SG Badem/Kyllburg ist abgesetzt worden. Die Bademer machten Gebrauch von der Möglichkeit, die der Verband den Vereinen aufgrund der 2G-Regelung gegeben hat, das Spiel ohne Zustimmung des Gegners abzusagen. „Wir hätten gerne gespielt“, sagt Mont Royals Trainer Karl-Heinz Gräfen: „Bei uns sind alle geimpft, wir hätten bis auf einen Langzeitverletzten alle Mann an Bord.“ Gräfen hat eine klare Meinung zu dem jetzigen Prozedere: „Vereine entscheiden nun situativ, wer nicht will oder kann, der spielt nicht.