Reil

Ein Derby und zugleich ein Spitzenspiel steht für die SG Mont Royal Reil/Enkirch/Kröv/Pünderich/Burg am achten Spieltag der Fußball-Bezirksliga West auf dem Programm, denn die Spielgemeinschaft von der Mosel ist beim Tabellennachbarn und Titelfavoriten Rot-Weiß Wittlich zu Gast. Die Partie zwischen dem Tabellendritten Rot-Weiß (14 Punkte) und dem Vierten Mont Royal (13 Zähler) findet am Sonntag um 15 Uhr auf dem Kunstrasen in Wittlich unter der Leitung des ehemaligen Oberliga-Schiedsrichters Heiko Kreutz aus Cochem statt.