Vor 150 Zuschauern in Reil hat die SG Mont Royal Kröv/Reil/ Pünderich/Burg/Enkirch ihre kurze Durststrecke von zwei Niederlagen in der Fußball-Bezirksliga West beendet und den zuletzt aufstrebenden Abstiegskandidaten SV Speicher mit 4:1 (3:0) bezwungen. Niklas Servatius und Stefan Caspari (nun 17 Saisontore) trafen doppelt für Mont Royal, dass durch die vielen Corona-Spielabsagen an diesem Spieltag auf Platz drei kletterte.