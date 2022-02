Mit sieben Siegen in Serie hatte sich der Tabellenvierte SG Mont Royal Kröv/Reil/Pünderich/ Burg/Enkirch furios in die Winterpause der Fußball-Bezirksliga West verabschiedet. Nun ist die Serie direkt im ersten Pflichtspiel im Jahr 2022 gerissen. Mont Royal verlor das Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten FSG Ehrang vor 150 Zuschauern in Reil mit 0:3 (0:2).