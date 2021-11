Sieben der vergangenen acht Begegnungen in der Fußball-Bezirksliga West hat die SG Mont Royal Kröv/Reil/Pünderich/ Burg/Enkirch für sich entscheiden können: Trainer Karl-Heinz Gräfen hofft am 14. Spieltag auf einen Fortgang der Serie. Mont Royal ist am Sonntag um 14.30 Uhr beim SV Konz zu Gast.