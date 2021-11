Reil

Mont Royal ohne Alex Klein

Der Tabellenfünfte SG Mont Royal Kröv/Reil/Pünderich/Burg/ Enkirch empfängt am Sonntag um 14.30 Uhr in Reil den Sechsten SG Ruwertal aus Waldrach, Kasel und Mertesdorf. Gelingt Mont Royal der zehnte Sieg aus den vergangenen elf Partien könnte bei optimalen Verlauf des 16. Spieltags der Sprung auf Platz drei in der Fußball-Bezirksliga West gelingen.