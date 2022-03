Ohne den anvisierten Test geht es für die SG Mont Royal Reil/Kröv/Pünderich/Burg/Enkirch am Mittwochabend (19.30 Uhr) ins zweite Pflichtspiel nach der Winterpause in der Fußball-Bezirksliga West zur SG Badem auf die Kyllburger Asche. Den Gastgebern geht es allerdings nicht besser, bei ihnen fielen die jüngsten beiden Tests aus. Badem spielte am 16. Februar letztmals, Mont Royal am 19. Februar.