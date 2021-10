Kröv/Reil

Mont Royal muss an die luxemburgische Grenze

Das Auswärtsspiel bei der SG Wallendorf (12. Platz, 11 Punkte) wird mit die weiteste Fahrt für die SG Mont Royal Kröv/Reil/ Pünderich/Burg/Enkirch (8. Platz, 18 Zähler) in dieser Saison in der Fußball-Bezirksliga West werden. Der Tross der Moselaner reist am Sonntag bis zur luxemburgischen Grenze, Anstoß im Grenzort Wallendorf ist um 15 Uhr.