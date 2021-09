Viel schwieriger geht es für die SG Mont Royal Kröv/Reil/Pünderich/Enkirch/Burg nach vier Pflichtspielniederlagen in Folge eigentlich gar nicht: Am Samstag müssen die Moselaner in der Fußball-Bezirksliga West zum makellosen Tabellenführer SG Arzfeld. Um 19 Uhr erfolgt in Daleiden – unweit der Grenzen zu Luxemburg und Belgien – der Anstoß.