Dass wird aus mehreren Gründen keine einfache Partie für die SG Mont Royal Reil/Kröv in der Fußball-Bezirksliga West: Ausgerechnet in seit längerem ersten Heimspiel auf dem Enkircher Rasen am Sonntag um 14.30 Uhr gegen die SG Wallenborn muss Trainer Karl-Heinz Gräfen an der Aufstellung basteln. Der Grund: Ein Junggesellenabschied, kurz JGA.