Reil

Mont Royal ist zurück in Reil

Geht die tolle Serie der SG Mont Royal Kröv/Reil/Pünderich/ Burg/Enkirch (sechs Siege in den vergangenen sieben Partien) in der Fußball-Bezirksliga West weiter? Gut möglich, denn der Tabellenachte Mont Royal (21 Punkte) empfängt am Sonntag um 14.30 Uhr in Reil den Zwölften TuS Schillingen (elf Zähler). Es ist die Rückkehr auf den Kunstrasen, nachdem Mont Royal im Enkircher Wald alle drei Heimspiele gewonnen hatte.